НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

С 1 по 3 декабря в Ханты-Мансийске пройдет второй этап Кубка России по биатлону. Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по биатлону 2-й этап Ханты-Мансийск Расписание трансляций 1 декабря, пятница Спринт, мужчины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена Спринт, женщины 12:00 Матч ТВ, Матч! Арена 2 декабря, суббота Гонка преследования, мужчины 10:00 Матч ТВ Гонка преследования, женщины 13:00 Матч ТВ, Матч! Арена 3 декабря, воскресенье Большой масс-старт, мужчины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена  Большой масс-старт, женщины 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх