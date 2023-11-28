Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

С 1 по 3 декабря в Ханты-Мансийске пройдет второй этап Кубка России по биатлону. Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по биатлону 2-й этап Ханты-Мансийск Расписание трансляций 1 декабря, пятница Спринт, мужчины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена Спринт, женщины 12:00 Матч ТВ, Матч! Арена 2 декабря, суббота Гонка преследования, мужчины 10:00 Матч ТВ Гонка преследования, женщины 13:00 Матч ТВ, Матч! Арена 3 декабря, воскресенье Большой масс-старт, мужчины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена Большой масс-старт, женщины 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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