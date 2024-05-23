Су басу тагын бер проблема китереп чыгарды. Йорт хайваннары хәзер ачык кырга, урманга илтеп арканланган.
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Су басу тагын бер проблема китереп чыгарды. Йорт хайваннары хәзер ачык кырга, урманга илтеп арканланган.