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Центробанк к 2027 году введёт цифровой рубль для подростков

Центробанк к 2027 году введёт цифровой рубль для подростков

Сейчас доступ к цифровому рублю возможен только с 18 лет, к концу 2027 года он станет доступен подросткам от 14 лет.

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