Во Франции выступили против наказания учащихся из-за поведения родителей

Законопроект министерства образования Франции, дающий право на отчисление ребенка из учебного заведения из-за поведения его родителей, вызвал протесты со стороны профсоюза учителей и представителей родителей учащихся, 9 июля пишет французская газета Sud Ouest.
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