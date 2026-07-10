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Во Франции выступили против наказания учащихся из-за поведения родителей

Во Франции выступили против наказания учащихся из-за поведения родителей

Законопроект министерства образования Франции, дающий право на отчисление ребенка из учебного заведения из-за поведения его родителей, вызвал протесты со стороны профсоюза учителей и представителей родителей учащихся, 9 июля пишет французская газета Sud Ouest.

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