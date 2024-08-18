Панова о короткой программе Плескачевой: «Остановились на Григе, потому что это позволит продемонстрировать более взрослое катание»

14-15 августа фигуристка выступила на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске. – Вы поменяли короткую программу, произвольная – вопрос времени, правильно я понимаю? – Мы решили поменять пока одну программу, потому что новую короткую смогли поставить только в июле, а ее еще нужно было вкатать.