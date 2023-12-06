Названы основные симптомы микоплазменной инфекции

В России фиксируются отдельные случаи заболевания.фото: unsplash.com/Vladimir Fedotov --> У микоплазменной инфекции непростой возбудитель — «на грани между вирусом и бактерией», заявил врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев.
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