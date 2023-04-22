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Маршанд – 4-й игрок в истории «Бостона» с 70 передачами в плей-офф НХЛ. В топ-3 – Бурк, Крейчи и Бержерон

34-летний нападающий «Брюинс» ассистировал Чарли Койлу при второй шайбе «Брюинс» в ворота «Флориды» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:2, 2-1).

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