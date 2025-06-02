Локализация микроэлектроники: инновационный лазер для печати микросхем

Компания «Оптические технологии» (Новосибирск), специализирующаяся на исследованиях и разработках в области естественных наук, создала первую в России лазерную систему на длине волны 257 нм для печати шаблонов с помощью ультрафиолетового излучения при изготовлении микросхем.
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