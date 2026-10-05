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Новый спортивный директор «Локомотива» Акавов оценил нынешний состав команды

Новый спортивный директор «Локомотива» Акавов оценил нынешний состав команды

Нариман Акавов, назначенный на должность спортивного директора «Локомотива», заявил о необходимости точечного усиления команды и привлечения молодых игроков.

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