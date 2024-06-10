Жадный дилер задрал цену на Toyota GR Corolla Morizo на $25 000, а потом расщедрился на скидку в $15 000

Истории о том, как дилеры завышают цены на автомобили, не являются редкостью, ни в России, ни в США. Дилер из Пенсильвании, который изначально задрал цену на Toyota GR Corolla Morizo на 25 000 долларов, теперь снизил наценку до «всего» 10 000 долларов.