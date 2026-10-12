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Телеаудитория матча Россия — Нигерия стала рекордной за последние пять лет

Телеаудитория матча Россия — Нигерия стала рекордной за последние пять лет

Рейтинги трансляций матчей сборной России против Ирана (2:0), Намибии (6:0) и Нигерии (3:3) стали рекордными за последние пять лет, об этом сообщает пресс-служба РФС.

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