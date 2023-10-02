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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Арсенала» Сторожук может возглавить «Сочи». Клуб замыкает таблицу Мир РПЛ

Тренер «Арсенала» Сторожук может возглавить «Сочи». Клуб замыкает таблицу Мир РПЛ

По информации Legalbet, южане рассматривали вариант с 42-летним специалистом, еще когда тот возглавлял в прошлом году «Краснодар».

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