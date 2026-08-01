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Отмар Сафнауэр: «Хэмилтон приезжает на трек, только когда собрались все фотографы – чтобы его засняли в ярком наряде»

Бывший руководитель «Астон Мартин» и «Альпин» Отмар Сафнауэр раскритиковал Льюиса Хэмилтона за яркие наряды в паддоке.

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