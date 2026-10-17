Русские военные обнаружили 12 подземных туннелей украинских подразделений в Доброполье, ДНР. Эта система позволяла скрытно перемещаться, что подтвердил начальник разведки 110-й гвардейской бригады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС "Украина теперь б...
- Лидия Худенко гот...
- Лидия Худенко гот...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым