Крупная облава или проверять гражданство за 5 лет Проверьте всех за последние пять лет! В Совбезе и МВД решили устроить крупную облаву на новоиспечённых граждан Зашевелились наконец наши органы.
Проверьте всех за последние пять лет! В Совбезе и МВД решили устроить крупную облаву на новоиспечённых граждан
Комментарии
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алекс кузь
Проблема инородных рабочих и знати в феодальной сущости администрации рф. Феодалам все равно с кого драть подати., они сами не трудятся на земле русского этноса, относятся к соплеменникам брезгливо и враждебно, мечтают жить в странах нато. Русские каждая семья должны жить богато и свободно от идиотизма частной собств.
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13 час.
Наталия
Все согласно русской поговорке, "пока гром не грянет, мужик (власть) не перекрестится". Интересно, надолго ли хватит энтузиазма у исполнителей?
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11 час.
Александр Платов
"Феодалам все равно с кого драть подати., они сами не трудятся на земле русского этноса ..." - хотели капитализм - получите со всеми его закидонами. Пока в России такая система, на улучшение рассчитывать смешно. Так ведь и будет - пока нос вытащил - хвост увяз, хвост вытянул - нос погряз. Как в поговорке ...
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9 час.
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