Проверьте всех за последние пять лет! В Совбезе и МВД решили устроить крупную облаву на новоиспечённых граждан

Проблема инородных рабочих и знати в феодальной сущости администрации рф. Феодалам все равно с кого драть подати., они сами не трудятся на земле русского этноса, относятся к соплеменникам брезгливо и враждебно, мечтают жить в странах нато. Русские каждая семья должны жить богато и свободно от идиотизма частной собств.

Александр Платов

"Феодалам все равно с кого драть подати., они сами не трудятся на земле русского этноса ..." - хотели капитализм - получите со всеми его закидонами. Пока в России такая система, на улучшение рассчитывать смешно. Так ведь и будет - пока нос вытащил - хвост увяз, хвост вытянул - нос погряз. Как в поговорке ...