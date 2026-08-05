Бывший премьер‑министр Италии против помощи Украине

Бывший премьер‑министр Италии и лидер партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте заявил, что его партия будет воздерживаться от голосования за дальнейшие поставки оружия Украине и выступает за переход к переговорному процессу.
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