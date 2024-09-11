История о том, как пенсионеров разорила очень непрозрачная тяжба с банком

«Коррупция вышла на новый уровень. В наши времена формальная законность позволяет преступникам рейдерски захватывать крупные предприятия, используя фиктивные экспертизы и оценки, под покровительством чиновников в высоких кабинетах», — считает Александр Калашников, ангарский предприниматель, много лет руководивший производственно-коммерческой фирмой «СБС».