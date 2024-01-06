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Ирак намерен ускорить переговоры о выводе сил международной коалиции

Ирак намерен ускорить переговоры о выводе сил международной коалиции

Иракское правительство намерено ускорить переговоры с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией об окончательном выводе ее сил из страны, сообщил РИА Новости советник по прессе иракского премьер-министра Хишам ар-Рукаби.

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