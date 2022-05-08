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Гарвардские учёные помогают России ослаблять США

Гарвардские учёные помогают России ослаблять США

Global Look Press/Loey Felipe/UN Photo Запад не прекращает атаки на ООН. Крохотный Лихтенштейн внёс проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, предписывающий при каждом применении права вето в Совете Безопасности проводить заседания Генассамблеи.

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