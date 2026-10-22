«Единая Россия» отправила в Луганскую Народную Республику 41-ю гуманитарную колонну. Десять фур доставили почти 170 тонн необходимого для бойцов СВО, а также для восстановления инфраструктуры и поддержки населения прифронтовых городов Лисичанска и Рубежного.
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