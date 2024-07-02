Спрос на запись к врачу через госуслуги на Среднем Урале вырос почти втрое

На Среднем Урале значительно возрос спрос на услугу "Запись на прием к врачу" через госуслуги. За первые шесть месяцев этого года количество обращений составило около 650 тысяч человек, что почти в три раза больше, чем в прошлом году - тогда таких обращений было около 260 тысяч.
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