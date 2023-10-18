Обойдёмся без чужих микросхем

Людмила Фирстова Юрий Во, может хватит порочить имя и подрывать авторитет нашего президента? Я посмотрела ваш аккаунт, ВСЕ комментарии однотипные, обвиняете президента во всем, причём голословно.А раз не боитесь, что вас привлекут к ответственности по УК РФ, то вы живёте не в России, значит провокатор-ципсошник!

Людмила Фирстова Что совсем мозги растерял или вернее никогда их не имел)))Конечно я за импортозамещение, но только тех товаров, которые целесообразно заменять на наши.А у тебя явные проблемы со знанием русского языка...