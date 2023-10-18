Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Обойдёмся без чужих микросхем

Обойдёмся без чужих микросхем

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Юрий Во, может хватит порочить имя и подрывать авторитет нашего президента? Я посмотрела ваш аккаунт, ВСЕ комментарии однотипные, обвиняете президента во всем, причём голословно.А раз не боитесь, что вас привлекут к ответственности по УК РФ, то вы живёте не в России, значит провокатор-ципсошник!
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2 час.
Людмила Фирстова
Что совсем мозги растерял или вернее никогда их не имел)))Конечно я за импортозамещение, но только тех товаров, которые целесообразно заменять на наши.А у тебя явные проблемы со знанием русского языка...
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13 мин.
Людмила Фирстова
Ты не путай критику с дискредитацией авторитета правительства и президента. Удаляет ваши комментарии администрация МирТесен, как грубо нарушающие законодательство РФ
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10 мин.

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