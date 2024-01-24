Молодой читинский шеф-повар поборется за золотой нож в телешоу Константина Ивлева

Среди пятерки участников нового сезона известной кулинарной программы есть участник из Забайкалья.Жители Забайкальского края смогут поболеть за земляка в популярном телешоу Константина Ивлева «Молодые ножи» (16+).
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