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  • Eduard
    Аж рыдает лицемер.Не забылм турки,что Крымский полуостров был их!Турецкий генерал ...
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«На задворках общества»: папа Римский Франциск оставил зашифрованное послание, которое сквозит странным намеком

«На задворках общества»: папа Римский Франциск оставил зашифрованное послание, которое сквозит странным намеком

«На задворках общества»: папа Римский Франциск оставил зашифрованное послание, которое сквозит странным намеком Ольга БезродняяПапа Римский Франциск, который скончался 21 апреля в возрасте 88 лет, оставил после себя загадочное послание, которое исследователи пытаются расшифровать.

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