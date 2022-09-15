https://alter-science Немецкий физик утверждает, что было 3 Больших взрыва, а не один, как считалось раньше 3 Больших взрыва, которых не было Произошел ли Большой взрыв? Нашел ли космический телескоп Джеймс Уэбб доказательства против теории Большого взрыва? Если астрофизики уверены, что он произошел, почему они считают, что Вселенная родилась в результате квантовой флуктуации? И какое отношение это имеет к темной материи? Я не могу винить читателей за то, что они были сбиты с толку недавними новостными сообщениями о Большом взрыве.