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В Тверской области Россельхознадзор выдал больше 700 предостережений о недопустимости нарушений земельного законодательства

В Тверской области Россельхознадзор выдал больше 700 предостережений о недопустимости нарушений земельного законодательства

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в целях предупреждения нарушений проводятся профилактические мероприятия, направленные на стимулирование соблюдения правообладателями земельного законодательства Российской Федерации.

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