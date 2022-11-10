В Тверской области Россельхознадзор выдал больше 700 предостережений о недопустимости нарушений земельного законодательства

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в целях предупреждения нарушений проводятся профилактические мероприятия, направленные на стимулирование соблюдения правообладателями земельного законодательства Российской Федерации.
Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в целях предупреждения нарушений проводятся профилактические мероприятия, направленные на стимулирование соблюдения правообладателями земельного законодательства Российской Федерации.
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