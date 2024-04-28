Депутат Шеремет посчитал помешательством пост посла Литвы про Крымский мост

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет назвал помешательством намек бывшего министра иностранных дел Литвы, который сейчас возглавляет посольство республики в Швеции, Линаса Линкявичюса на готовящийся удар по Крымскому мосту.
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