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Депутат Шеремет посчитал помешательством пост посла Литвы про Крымский мост

Депутат Шеремет посчитал помешательством пост посла Литвы про Крымский мост

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет назвал помешательством намек бывшего министра иностранных дел Литвы, который сейчас возглавляет посольство республики в Швеции, Линаса Линкявичюса на готовящийся удар по Крымскому мосту.

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