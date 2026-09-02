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Регионы России

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Александр Кокшаров перешёл в «Факел» на правах аренды

Александр Кокшаров перешёл в «Факел» на правах аренды

Кокшаров является воспитанником «Краснодара» и выступал за основную команду клуба с лета 2024 года. В первой половине 2025 года он также играл на правах аренды за «Нижний Новгород».

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