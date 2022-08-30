Бред величия: переоценка своей ценности, значимости и важности

Бред величия — это ошибка восприятия собственной личности, в результате которой человек в минимальной либо значительной степени переоценивает свою качества и характеристики, такие как авторитетность, знаменитость, репутация, востребованность, благополучие, влияние на других людей, исключительность ума и другое.
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