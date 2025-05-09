Испортить праздник, или Обнулить победу в Курской области ВСУ продолжают попытки «улучшить переговорные позиции Украины» путём переноса боевых действий на российскую территорию.
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Испортить праздник, или Обнулить победу в Курской области ВСУ продолжают попытки «улучшить переговорные позиции Украины» путём переноса боевых действий на российскую территорию.
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