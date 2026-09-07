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Страшная находка. Подросток наткнулся на обглоданные человеческие останки в селе Лебедино

Страшная находка. Подросток наткнулся на обглоданные человеческие останки в селе Лебедино

Личность погибшего официально не установлена В селе Лебедино Табунского района подросток, по данным соцсетей, обнаружил предполагаемые человеческие останки.

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