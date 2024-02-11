Влад Топалов рассказал о ненависти к Сергею Лазареву

Певец Влад Топалов признался, как разваливался их дуэт. Артист откровенно рассказал о периоде своей жизни, когда он столкнулся со звездной болезнью в возрасте 16-17 лет, когда он и Сергей Лазарев стали популярными по всей стране.
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