Новый штурм Часова Яра! После паузы бои уже за каналом – но почему еще нельзя радоваться

В воскресенье, после долгого перерыва, был продолжен штурм Часова Яра, сообщает эксперт в своем телеграм-канале «Мир сегодня с Юрий Подоляка».
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