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Солнце готовит новый удар по Земле. Что ждёт планету 8 и 9 сентября

Солнце готовит новый удар по Земле. Что ждёт планету 8 и 9 сентября

Солнце вновь напоминает человечеству о своей колоссальной силе. В глубинах звезды фиксируется резкое усиление активности: космические аппараты наблюдают серию выбросов плазмы, а учёные предупреждают — в ближайшие дни магнитосфера Земли может столкнуться с повышенной нагрузкой.

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