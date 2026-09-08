Солнце готовит новый удар по Земле. Что ждёт планету 8 и 9 сентября

Солнце вновь напоминает человечеству о своей колоссальной силе. В глубинах звезды фиксируется резкое усиление активности: космические аппараты наблюдают серию выбросов плазмы, а учёные предупреждают — в ближайшие дни магнитосфера Земли может столкнуться с повышенной нагрузкой.