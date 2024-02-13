"Сухой паек". Дипломат оценил последствия отказа ЕС от энергоресурсов из РФ

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов© Фото предоставлено Постпредством РФ при ЕС Отказ стран Евросоюза от поставок энергоресурсов из России привел к стагнации европейской экономики, инфляции и зависимости от СПГ США, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя при Евросоюзе Кирилл Логвинов.