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"Сухой паек". Дипломат оценил последствия отказа ЕС от энергоресурсов из РФ

"Сухой паек". Дипломат оценил последствия отказа ЕС от энергоресурсов из РФ

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов© Фото предоставлено Постпредством РФ при ЕС Отказ стран Евросоюза от поставок энергоресурсов из России привел к стагнации европейской экономики, инфляции и зависимости от СПГ США, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

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