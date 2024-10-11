Наконец-то на Новый год дома: обстановка в стране повлияла на перенос выходных – новогодние каникулы 2024-2025 как прежде не будут Ольга БезродняяСогласно новому графику, выходные дни были перенесены, что позволило увеличить продолжительность новогодних каникул.
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