Наконец-то на Новый год дома: обстановка в стране повлияла на перенос выходных – новогодние каникулы 2024-2025 как прежде не будут Ольга БезродняяСогласно новому графику, выходные дни были перенесены, что позволило увеличить продолжительность новогодних каникул.