FT: ЕК вернулась к вопросу активов РФ, но не видит способов их использования

Еврокомиссия (ЕК) возобновила поиск способов использования замороженных российских активов для помощи Украине.
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