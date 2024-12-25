Снежинки в технике квиллинг – 5 способов создания

огательный элемент, который не требует скрутки. Чтобы получить из полосы бумаги складку, ее нужно перегнуть пополам, загнуть каждый край наружу на расстоянии 2 см от края, а полученные отгибы еще раз перегнуть пополам, чтобы концы полосы смотрели вниз.