Снежинки в технике квиллинг – 5 способов создания

огательный элемент, который не требует скрутки. Чтобы получить из полосы бумаги складку, ее нужно перегнуть пополам, загнуть каждый край наружу на расстоянии 2 см от края, а полученные отгибы еще раз перегнуть пополам, чтобы концы полосы смотрели вниз.
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