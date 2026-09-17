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Dangerous Escalation: German, French, UK Militaries Ramp Up Flights Near Russian Border

Dangerous Escalation: German, French, UK Militaries Ramp Up Flights Near Russian Border

Dangerous Escalation: German, French, UK Militaries Ramp Up Flights Near Russian Border Kremlin sources are sounding the alarm over increasing NATO flights observed flying closely to Russia's border, amid dangerously heightened rhetoric over alleged Russian drone incursions in the Baltics and Poland, as well as accusations of a Russian-backed UAV sabotage campaign in Germany and central Europe.

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