Политика как он...
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Политика как она есть

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Это национальная американская забава, связанная с желанием казаться крутым ковбоем

Это национальная американская забава, связанная с желанием казаться крутым ковбоем

Вот что за… экивоки такие! Баба Яга категорически против! Ты глянь на него – его ещё президентом не назначил Путин выбрали, а он уже выступает, ага! Ну куда годится вот это, скажите? Ссылка ниже Трамп заявил, что, будучи президентом, угрожал Путину нанести удар по Москве.

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Комментарии
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Галина Чужая
Мда... И тут Остапа понесло...🤣🤣🤣   Чтобы стать Президентом США одна ржёт как лошадь, а второй брешет аки пёс🤣🤣
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Аркадий Цыганов
Они вынуждены будут договариваться с Россией. Договориться и остаться сильными или исчезнуть?
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Господь все уладит,пусть собой занимаются,ураганами
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