Это национальная американская забава, связанная с желанием казаться крутым ковбоем

Вот что за… экивоки такие! Баба Яга категорически против! Ты глянь на него – его ещё президентом не назначил Путин выбрали, а он уже выступает, ага! Ну куда годится вот это, скажите? Ссылка ниже Трамп заявил, что, будучи президентом, угрожал Путину нанести удар по Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии