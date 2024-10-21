Это национальная американская забава, связанная с желанием казаться крутым ковбоем

Вот что за… экивоки такие! Баба Яга категорически против! Ты глянь на него – его ещё президентом не назначил Путин выбрали, а он уже выступает, ага! Ну куда годится вот это, скажите? Ссылка ниже Трамп заявил, что, будучи президентом, угрожал Путину нанести удар по Москве.