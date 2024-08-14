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Царьград

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Не дождался приговора: обезглавивший инвалида челябинец ушёл на фронт

Не дождался приговора: обезглавивший инвалида челябинец ушёл на фронт

Вместе с ним на СВО отправился его подельник по жестокому убийству.Сергей Трифанов подписал контракт с Минобороны вместе со своим подельником Вячеславом Галявовым не дожидаясь приговора.

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