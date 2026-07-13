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Вратарь «Каролины» Басси заключил спонсорский контракт с сетью ресторанов Chipotle Mexican Grille. В 2020 году он подрабатывал в одном из заведений бренда

Вратарь «Каролины» Брендон Басси заключил спонсорский контракт с сетью ресторанов Chipotle Mexican Grille.

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