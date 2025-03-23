Коллекцию Музея современного искусства в Рио-де-Жанейро выставят на аукцион

Аукционный дом Sotheby’s в Париже проведёт аукцион, посвящённый Ниомар Мониш Содре Битенкур, бразильской предпринимательнице и журналистке, основательнице Музея современного искусства (MAM) в Рио-де-Жанейро.
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