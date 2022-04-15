Контрабанду ценных пород древесины в КНР организовал житель Хабаровска

Контрабанду ценных пород древесины в КНР организовал житель Хабаровска

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении участника преступного сообщества, осуществлявшего контрабанду из России в Китай ценных пород древесины стоимостью свыше 1,7 млрд рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.

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