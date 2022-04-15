Контрабанду ценных пород древесины в КНР организовал житель Хабаровска

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении участника преступного сообщества, осуществлявшего контрабанду из России в Китай ценных пород древесины стоимостью свыше 1,7 млрд рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.
Популярные статьи
- Вручены государственные награды военнослужащим ЗВО, проявившим мужество при освобождении н.п. Каменка Харьковской области
- Трое малолетних детей сломали плиты монумента жителям Партизанска, погибшим в годы ВОВ
- Народный фронт организует доставку в Донецкую и Луганскую народные республики семян овощей для передачи фермерам и жителям Донбасса, проживающим в частных домах
Свежие комментарии