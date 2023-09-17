ОНИ ГОВОРИЛИ "СПАСИБО" И УМИРАЛИ: ВИНОВНИЦУ ГИБЕЛИ 14 ДЕТЕЙ ВЫПУСТИЛИ НА СВОБОДУ

Пульхерия Djem У нас не ФЕМИДА,а б...дь продажная . Пора уже всех судей прошерстить,провести проверку приговоров,связанных со смертью детей,а за студентов-героев надо впрячься всем миром. Я не знаю ,как это сделать технически - подписи начать собирать,да что угодно,я думаю все поддержат такую петицию на имя президента.С таким правосудием народ скоро начнёт сам исполнять карательную функцию государства,а это очень опасно.

Пульхерия Djem Вы не видите,как В.В. Путин пашет? Вы не знаете о международном положении ? Всё на Путине!!! А Вы лично не хотите хоть в чём-то помочь ПРЕЗИДЕНТУ???