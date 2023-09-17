ФОТО: PHOTO CONTRIBUTOR/SHUTTERSTОСK.СОM ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Наш суд — самый гуманный суд в мире. В этом убедились родственники детей, погибших по вине одной женщины.
ОНИ ГОВОРИЛИ "СПАСИБО" И УМИРАЛИ: ВИНОВНИЦУ ГИБЕЛИ 14 ДЕТЕЙ ВЫПУСТИЛИ НА СВОБОДУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Пульхерия Djem
У нас не ФЕМИДА,а б...дь продажная . Пора уже всех судей прошерстить,провести проверку приговоров,связанных со смертью детей,а за студентов-героев надо впрячься всем миром. Я не знаю ,как это сделать технически - подписи начать собирать,да что угодно,я думаю все поддержат такую петицию на имя президента.С таким правосудием народ скоро начнёт сам исполнять карательную функцию государства,а это очень опасно.
Ответить
7 час.
Пульхерия Djem
Вы не видите,как В.В. Путин пашет? Вы не знаете о международном положении ? Всё на Путине!!! А Вы лично не хотите хоть в чём-то помочь ПРЕЗИДЕНТУ???
Ответить
7 час.
Александр Денисов
Хорошо бы будующих судей, прокуроров и т. п. перед назначением на должность отправлять в тюрьму или на зону в качестве сидельцев на месяц, для общей профилактики. Может совесть их это разбудит.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии