Симоньян: Россия столетиями боролась за возвращение своих исконных земель

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая в телепередаче «Вечер с Владимиром Соловьевым», подчеркнула, что на протяжении веков Россия вела борьбу за возвращение территорий, исторически ей принадлежащих.