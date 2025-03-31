Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая в телепередаче «Вечер с Владимиром Соловьевым», подчеркнула, что на протяжении веков Россия вела борьбу за возвращение территорий, исторически ей принадлежащих.
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