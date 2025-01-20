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Агент хоккеиста Овечкина Чистяков: он знает Сашу как великого спортсмена

Агент хоккеиста Овечкина Чистяков: он знает Сашу как великого спортсмена

Глеб Чистяков, агент хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина, отреагировал на слова избранного президента США Дональда Трампа, который заявил, что помнит хоккеиста как великого спортсмена, передает "Матч ТВ".

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