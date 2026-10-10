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Паспортный возраст один, а между ними — будто десятилетия: шесть пар звёзд, где всё решают амплуа и фигура

Паспортный возраст один, а между ними — будто десятилетия: шесть пар звёзд, где всё решают амплуа и фигура

Паспортный возраст — вещь точная. А вот экран с этой точностью спорит почти всегда: две женщины могут родиться с разницей в считаные месяцы, пройти через съёмки, семьи, бессонные ночи и одинаковое число лет — и всё равно подойти к одной и той же цифре с совершенно разным визуальным багажом.

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