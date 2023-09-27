В Покровском-Стрешневе более 100 лет оказывали неврологическую помощь

В начале ХХ века в Покровском-Стрешневе открылась частная психоневрологическая лечебница-санаторий. Она разместилась в двухэтажном особняке, известном сейчас как дача Зегера (по имени одного из прежних владельцев) на Волоколамском шоссе.
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