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Царьград

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Штаты депортировали гражданку России, напавшую на бортпроводника во время полета

Штаты депортировали гражданку России, напавшую на бортпроводника во время полета

Жесткие разборки на борту самолета устроила Кристина Кедышева. Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США выслала из страны гражданку России Кристину Кедышеву.

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