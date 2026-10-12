Штаты депортировали гражданку России, напавшую на бортпроводника во время полета

Жесткие разборки на борту самолета устроила Кристина Кедышева. Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США выслала из страны гражданку России Кристину Кедышеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Началась паника: ...
- В Ростове электро...
- Курский суд ужест...
Надо было выкинуть в полёте из самолёта эту дуру!